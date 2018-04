Cloudbike-dieven geklist dankzij trackingsysteem 12 april 2018

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie Bulgaarse mannen, die illegaal in ons land verblijven, veroordeeld. De beklaagden maakten zich schuldig aan de diefstal van een deelfiets van Cloudbike en de heling van twee andere fietsen.Het trackingsysteem van een gestolen fiets van Cloudbike leidde de politie op 3 februari 2018 naar een bestelwagen in Antwerpen. In de wagen zaten drie inzittenden, in de kofferruimte stond de gestolen Cloudbike, evenals een dames- en een herenfiets. Een van de Bulgaren verklaarde spontaan dat hij de Cloudbike op straat had meegenomen omdat deze niet op slot was. De twee andere fietsen hadden de mannen aan extreem lage prijzen gekocht.





De rechtbank sprak voor het drietal straffen van 10 en 8 maanden cel en 800 euro boete uit. (BJS)