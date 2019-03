Clement Peerens speelt in december De Roma plat philippe truyts

25 maart 2019

10u57 0 Antwerpen Eindelijk heeft De Roma nog eens een echte wereldact te pakken: op 14 december trakteert de Clement Peerens Explosition de toegestroomde fans op zijn grootste hits zoals ‘Vindegij mijn gat’, ‘Boecht van Dunaldy’, ‘Dikke Lu’ en ‘Foorwijf’.

Wat dEUS, The Scabs of De Kreuners ook mogen beweren, de vetste rockband van de Lage Landen blijft het onnavolgbare trio Clement Peerens, Aertbeliën Sylvain en Lady Dave. Clement, naast muzikant de grootste pop- en rockkenner in onze contreien, zou volgens De Roma een paar speciale gasten optrommelen. Zoals daar zijn: een operazangeres die folders van de Lidl op muziek zet, een paar muzikale leerkrachten van de Steinerschool en een stuk of vijf overjaarse danseressen. Noblesse oblige! Al kan dat allemaal nog veranderen. U bent gewaarschuwd.

De voorverkoop start op donderdag 28 maart om 10 uur via www.deroma.be, 03-6001660 en bij Fnac.