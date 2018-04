Citypolis giet teambuildings in spannend spel 11 april 2018

Liefhebbers van ingenieuze teambuildings hebben er weer een nieuwe uitdaging bij: het ingenieurskoppel Elin De Boel en Pieter De Pauw zijn in Antwerpen gestart met 'Citypolis'. Het heeft iets van De Mol en van een levensechte Stratego. "De slimste teams winnen daarom niet. Wél de groepen die het best communiceren."





De Boel en De Pauw kennen we al van Out of the Box, een escape game waarmee ze de voorbije jaren hoge ogen gooiden. In hun indoorcomplex op de Frankrijklei is daar nu Citypolis bijgekomen. Hoe de attracties precies werken, mogen we niet verklappen om de verrassing niet te verknallen.





De themakamers weerspiegelen een stad: je speelt onder meer in een museum, een Zoo en een Italiaans restaurant. Pieter bouwde alle attracties zélf. "Van de 300 ideeën hebben we er 15 overgehouden. Het moest gebouwd zijn op robuuste technologie, want je moet héél veel data verwerken. Je moet geen topatleet zijn: fysiek is het voor iedereen haalbaar. En de opdrachten houden rekening met elk type van persoon. Hoe diverser een team is samengesteld, hoe beter het vaak scoort", vertelt Pieter.





Een teambuilding - enkel op afspraak - kan vanaf 12 deelnemers, met een maximum van 40. Nakaarten kan in de bar of op het terras. Citypolis is geopend van maandag tot zaterdag, van 10 tot 21 uur.





Info: www.citypolis.be. (PHT)