City Golf combineert golf met bier en diamant 25 mei 2018

03u05 0

Bij City Golf kan je de stad Antwerpen leren kennen via een spelletje golf. Tesamen met vrienden en collega's werk je een aantal holes af, onderweg krijg je een boeiende rondleiding vol weetjes over de stad. Nadat vorig jaar bijna 20.000 mensen deelnamen, introduceren de jongens van City Golf vijf nieuwe golf tours in samenwerking met een aantal andere ondernemende bedrijven. Zo kan je op een Dock's Café Tour het Eilandje ontdekken en van oesters en een lunch genieten in het Dock's Café. Bij de Seef Tour leer je de verschillende wijken van het Eilandje en proef je van de sfeer en het bier in de brouwerij Antwerpse Brouw Compagnie. Ook rond Antwerpse street art, de diamantwereld en de Flandriaboot werden aparte golftours uitgewerkt. Schepen van Toerisme Koen Kennis sloeg, samen met Miss Exclusive Lauralynn Vermeersch al een eerste balletje aan Dock's Café. (DILA)