Cirque du Soleil komt volgend jaar naar Sportpaleis 18 april 2018

Het befaamde internationale gezelschap Cirque du Soleil strijkt van 14 tot 17 maart 2019 in het Sportpaleis neer. Het spektakel 'Toruk', geïnspireerd op de film 'Avatar' van James Cameron, wordt er op de planken gebracht.





Cirque du Soleil neemt de toeschouwer mee naar het universum van James Cameron, en laat ook het handelsmerk van de regisseur zien, met onder meer multimediaprojecties en een geluidsband "met cinematografische accenten".





Het spektakel wordt verteld door een Na'vi, de naam van de inheemse bevolking op de planeet Pandora waarvan 'Avatar' het verhaal vertelt. 'Toruk' speelt zich af duizenden jaren voor de intriges in de film. Een ramp dreigt de boom der zielen te vernielen. Dus vertrekken twee jongens van de Omatikaya-stam op onderzoek.





De artistieke leiding is in handen van Guy Laliberté en Jean-François Bouchard. (BJS)