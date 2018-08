Circusschool trekt naar buiten 16 augustus 2018

02u29 0

Aan het Koxplein hadden de Borgerhoutse kinderen en jongeren dinsdag nog een beetje koudwatervrees, maar de circusschool El Circo del Fuego staat er vanaf nu elke week op dinsdag om hen gratis circustechnieken aan te leren in openlucht. Jongleren, steltlopen of een basis acrobatie, het kan allemaal. Op woensdagmiddag, ook telkens van 13 tot 17 uur, staat de openluchtschool opgesteld aan Spoor Oost. Einddoel voor de deelnemers is de Reuzenstoet op 22 september, dan kunnen de kinderen en jongeren vanaf 4 jaar hun talent en aangeleerde kunsten aan het grote publiek tonen. El Circo del Fuego traint normaal in een pakhuis in de Joossensgang. De werking richt zich via gerichte wijkprojecten op alle lagen van de bevolking, ook de meer kwetsbare groepen. (DILA)