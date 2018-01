Cinema National zoekt 1,7 miljoen 02u41 0 Foto Dirk Laenen De prachtige zaal van De National. Antwerpen Om geld in het laatje te brengen, organiseert de ploeg achter de herontdekte Cinema National rondleidingen én houden ze in het prachtige gebouw in de Antwerpse Seefhoek een bar open. "We kregen 30.000 euro van het district, maar hebben 1,7 miljoen nodig."

Cinema National in de Lange Beeldekensstraat werd vorig jaar bij toeval ontdekt door Stefan De Virgilio, de coördinator van het aanpalende filmhuis Klappei. De bioscoop was in 1973 dichtgegaan en werd nadien verwaarloosd als opslagruimte. Sinds de herontdekking door De Virgilio werden al 18 containers puin geruimd en wordt de verborgen parel steeds beter zichtbaar. In september nog mocht de cinema liefst 4.307 bezoekers ontvangen tijdens Open Monumentendag.





De ploeg achter De National, die intussen liefst 237 vrijwilligers telt, koestert de ambitie om begin 2019 in de cinema een eerste evenement te laten plaatsvinden. Maar die deadline kan enkel gehaald worden als er voldoende geld in het laadje komt. "We hebben laten becijferen dat de renovatie van De National 1,7 miljoen euro zal kosten", zegt De Virgilio. "Het district heeft ons al 30.000 euro toegekend. Dat is een peulenschil. Maar we hebben goede hoop: we zitten eerstdaags rond de tafel met Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) en Antwerps cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V)."





Sinds het afgelopen weekend organiseren de vrijwilligers elke zaterdag en zondag rondleidingen. De vrijwilligers houden ook een bar open in de cinemazaal, Bar National. "We serveren als enige in Antwerpen CadixPils, een biertje van de naburige Seefbierbrouwerij", besluit De Virgilio. (BJS)