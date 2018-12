Cinema National krijgt 400.000 euro subsidie Dieter Lizen

19 december 2018

18u20 0

De honderd jaar oude Cinema National in de Lange Beeldekensstraat heeft een subsidie van 400.000 euro van het Fonds Cultureel Erfgoed van het Vlaams Gewest gekregen voor renovatiewerkzaamheden. Stefan De Virgilio, coördinator bij filmhuis Klappei, wil de oude cinema nieuw leven inblazen, maar stuitte op vergunningsproblemen. “We zijn volop bezig met die problemen op te lossen. De brandweer heeft ons een aantal voorwaarden gesteld, zo moesten we een brandcentrale plaatsen. Naast de brandveiligheid verhogen, gaan we ook nieuwe toiletten voorzien en de stroomvoorziening vernieuwen”. Aanpassingen aan de akoestiek van het gebouw en isolatie van de buitengevel zullen doorgevoerd worden om geluidshinder voor de buren te vermijden,. Dat zal zo’n 150.000 tot 200.000 euro kosten. Die werken zullen in het najaar van 2019 gebeuren. Wanneer de Cinema opnieuw voor het publiek kan opengaan, is nog niet duidelijk.