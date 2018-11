Cinema De National opnieuw vrijgegeven ADA

22 november 2018

17u33 0 Antwerpen Nadat Cinema De National woensdag verzegeld werd door de brandweer en de milieudienst, werd ze donderdag opnieuw vrijgegeven. “De vergunningen zijn er nog niet maar we zitten opnieuw op dezelfde golflengte met de veiligheidsdiensten”, klinkt het.

Cinema De National is opnieuw vrijgegeven door de brandweer en de milieudienst. Gisteren verzegelden de instanties de oude cinema omdat er een aantal vergunningen niet in orde waren en er toch evenementen georganiseerd werden. Hoewel de vergunningen nog steeds niet in orde zijn, hebben de verschillende partijen deze morgen een erg constructief gesprek gehad. “We zitten opnieuw op dezelfde golflengte met de veiligheidsdiensten en dat is het belangrijkste,” vertelt bezieler Stefan De Vergilio. “Er werd gevraagd de buitendeuren te vervangen door deuren met een paniekgrendel en er moet een branddetectiesysteem komen dat de brandweer meteen verwittigd bij rookontwikkeling. Dat gaan we dan ook in orde brengen.” Volgende week zit het bestuur van De National ook samen met bedrijven om de akoestiek van de zaal te verbeteren zodat er geen geluidsoverlast voor de buurt is.

Dat De National na één dag opnieuw wordt vrijgegeven, is een grote opsteker voor iedereen die de cinema een warm hart toedraagt. “Het nieuws wordt op gejuich onthaald door de vrijwilligers. Zij zijn erg blij dat ze opnieuw aan de slag kunnen om De National verder af te werken,” aldus Stefan.

Dirk Delechambre van de stad Antwerpen, bevestigt het nieuws. “Donderdagmiddag hebben onze diensten de verzegeling verwijderd. Op die manier kunnen de vrijwilligers het pand weer betreden en kunnen ze de tekortkomingen verder oplossen. Het organiseren van evenementen blijft in De National wel ten strengste verboden.”