Christophe Lambrecht stelt favoriete platen voor

Cultuur en jeugdcentrum Gravenhof laat elke maand een bekende muzikant, acteur of dj vertellen over hun favoriete platen. Donderdag 25 januari om 20.30 uur is het de beurt aan Stu Brupresentator Christophe





Lambrecht. De radiomaker is al meer dan 20 jaar een uitstekende dj op festivals en fuiven en maakt van





Master@Work elke weekdag van 9u tot 12u een warm radiomoment. Ook Nico Sturm en Kapitein Winokio komen dit voorjaar nog langs. De toegang is gratis. (DILA)