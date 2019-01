Chocolade Martougin komt na 47 jaar weer tot leven Expo en Chocolate Week reanimeren legendarisch merk Dieter Lizen

30 januari 2019

18u38 0 Antwerpen De Pateekes- en Chocoladeweek zetten 70 Antwerpse artisanale chocolatiers, bakkers en tea-rooms in de kijker. Naast de klassieke proeverroutes kan je dit jaar ook naar een expo rond chocolade Martougin, na Callebaut de grootste chocoladefabriek die Antwerpen ooit gekend heeft. Voor de gelegenheid werden ook de chocoladerepen ‘Martougin’ in een originele papieren wrapper opnieuw uitgebracht.

Antwerpen heeft een rijke chocoladegeschiedenis. Tussen 1830 en 1960 waren er meer dan 30 chocolaterieën gevestigd in het centrum van de stad. Vrijdag opent er in het kader van de Pateekes Week en Chocolate Week een speciale expo in de Lange Gasthuisstraat over ‘chocolade Martougin’. Nu herinnert enkel een een logo op enkele sjieke lofts in de Helmstraat nog aan wat ooit de tweede grootste chocoladefabriek van ‘t stad was. Maar de expo toont met exclusieve beelden, video’s, voorwerpen en chocolade de hele geschiedenis van ‘La Chocolaterie Modèle’ van Alfred Martougin.

Uit officiële blijkt dat de chocolaterie Martougin gesticht werd in 1902 in de Valkenburgstraat, Alfred Martougin was toen 27. Vier jaar later verhuisde het bedrijf naar een voormalige leerlooierij in de Helmstraat waar het uitgroeide tot een van de modernste en grootste chocoladefabrieken van Antwerpen. Er rolden zowel repen, tabletten, snoep als bonbons en pralines van de band. Bekende merken van Martougins chocolade waren onder meer: Jemma, Galba, Minerva en, speciaal voor bakkers en snoepfabrikanten, het merk Bloc.

In 1923 stichtte Alfred de Nouvelle Chocolaterie de Sedan. In 1926 werd hij nationaal voorzitter van de chocoladefabrikanten en in 1930 internationaal voorzitter. Hij gold tijdens het interbellum als één van de belangrijkste Antwerpse industriëlen. “Ook de chocolade kende in Antwerpen dan dé bloeiperiode met meer dan 30 fabrkanten binnen de Brialmontomwalling. Als die toen allemaal tegelijk aan het produceren gingen, rook heel Antwerpen naar chocolade”, zegt Piet De Lombaerde van Antwerpen Koekenstad. “Het is de sfeer van toen, van de jaren ‘30, die we op de expo weer helemaal naar boven zullen halen”. Alfred Martougin stierf in 1952. In 1966 werd zijn bedrijf gekocht door het Nederlandse Van Houten, die de fabriek in Borgerhout sloot.

Speciaal voor de expo brengen de choladefabriek van Cargill op de Belgiëlei samen met Q Chocolate in Sint-Niklaas twee pure chocolade variëteiten van Martougin opnieuw uit: één met 72% cacaobestanddelen en één met 57% cacoabestanddelen, respectievelijk voor de fijnproevers en zoetekauwen, beiden te koop bij Delhaize.

Met een Chocolate Pass van 10 euro kan je van 8 tot en met 17 maart op 36 adressen in Antwerpen chocolade gaan proeven en gratis langsgaan op de expo. Er zal zelfs een speciale Martougin tram rondrijden tussen het Zuid en het Mechelseplein, zowel tijdens het openingsweekend van de Pateekesweek (1 tot 10 februari) als tijdens het openingsweekend van de Chocolate Week (18 tot 17 maart). De expo blijft ook open tot 17 maart.