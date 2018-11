Chinezen kopen online Antwerpse diamanten Philippe Truyts

05 november 2018

21u27 0 Antwerpen Chinese consumenten kunnen voortaan rechtstreeks diamanten online in Antwerpen kopen. Dat is het resultaat van een samenwerkingsakkoord dat het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) heeft ondertekend met de Alibaba Group, een Chinese multinational, in het kader van een economische conferentie in Shanghai.

Na de Verenigde Staten is China het tweede grootste afzetland voor geslepen diamant. “Chinezen houden van Antwerpse diamant”, zo zegt het AWDC in een mededeling. “Geen enkel ander handelscentrum draagt zo’n florissant verleden mee. Redenen genoeg voor Alibaba om samen te werken. Onze Antwerpse diamanten worden gepromoot als ‘Shape of Antwerp’. Het gebruikte platform van de Alibaba Group voor de aankoop – TMall – is op verschillende niveaus beveiligd. Elke steen krijgt een HRD Antwerp-certificaat, op de rondist (de ‘gordel’ van de diamant) wordt een QR-code gelaserd.”

Volgens Ari Epstein, topman van het AWDC, kunnen Chinese klanten nu genieten van schitterende Antwerpse diamanten, gezet in prachtige Belgische juweelontwerpen.