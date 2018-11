Chinese toegangspoort voor Zoo dompelt je onder in magisch liefdesverhaal Dieter Lizen

21 november 2018

17u42 0

De Zoo maakt zich op voor de start van China Light op 30 november. Chinese kunstenaars legden de laatste hand aan de spectaculaire toegangspoort die ze voor de echte ingang van de Zoo plaatsten. Het is de voorbode van een feeëriek lichtfestival dat al enkele jaren de Zoo tijdens de eindejaarsperiode onderdompelt in een magische sfeer. De waterlelies en lotusbloemen verwijzen, net als het paar op het dak van de inkom, naar het verhaal, een romantische lovestory rond de Lotusprinses. In totaal zullen 71 Chinese creaties en 30.000 led-lampjes de dierentuin doen sprankelen tijdens China Light van 30 november tot en met 13 januari 2019