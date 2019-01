Chinese parade trekt opnieuw door Antwerpen ADA

16 januari 2019

Op zaterdag 2 februari vindt de Chinese Parade plaats. Dit is een jaarlijks evenement waarbij Chinese organisaties in stoet hun kunnen tonen. Voorheen ging de parade reeds door in Brussel, Dinant en Gent. Circa 1.500 artiesten nemen hieraan deel. De start wordt om 14u gegeven op de Groenplaats en hun traject doorkruist: Meirbrug – Meir – Leysstraat – Teniersplaats – Operaplein - De Keyserlei. De eindhalte is voorzien op het Koningin Astridplein omstreeks 17 uur. Vermoedelijk zal het wel wat geluidshinder met zich meebrengen. Onder andere de Chinese ambassadeur, burgemeester Bart De Wever en schepen Ludo Van Campenhout zullen deelnemen.