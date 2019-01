Chinese gemeenschap maakt zich op voor ‘Jaar van het Varken’ met expo en unieke parade

philippe truyts

18 januari 2019

15u38 0 Antwerpen De komende drie weken kun je je in bibliotheek Permeke laten onderdompelen in de Chinese cultuur met de expo ‘Legends of Liondance’. Op 2 februari is er voor het eerst een indrukwekkende parade met 1.500 artiesten tussen de Groenplaats en het Koningin Astridplein. Het nieuwjaarsfestival in de Van Wesenbekestraat volgt op 9 februari.

Het Jaar van het Varken begint op 5 februari. Maar vanaf 19 januari loopt in Permeke een tentoonstelling vol verhalen, tradities en legendes over het Chinees Nieuwjaar, de spectaculaire leeuwendans en Chinese opera. Motor achter de expo is Joe Choi, die al 26 jaar de leeuwendans uitvoert tijdens het nieuwjaarsfestival. “We trekken een divers en groot publiek. De acrobatische sprongen en kleurrijke pakken spreken tot de verbeelding.”

Spektakel komt er ook op zaterdag 2 februari . Dan organiseert de Chinese gemeenschap voor het eerst een parade met 1.500 artiesten. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) en ambassadeur Cao Zhongming laten de leeuwen ontwaken om 14.30 uur op de Groenplaats. Om 15 uur trekt de stoet naar het Koningin Astridplein.

De expo in Permeke kun je bezoeken tijdens de openingsuren van de bib.

www.permeke.org