Chinatown telt met nieuwe expo af naar Chinees Nieuwjaar 02 februari 2018

02u53 0 Antwerpen Wat is het verschil tussen een leeuwendans en een drakendans? En waarom weigeren Chinezen tijdens het Chinese Nieuwjaar hun haar te wassen of de vloer te vegen? Je komt het te weten in bibliotheek Permeke op de expo 'Legends of Lion Dance'.

Vanaf vandaag tot het Chinese nieuwjaar worden bezoekers in bibliotheek Permeke helemaal ondergedompeld in de Chinese cultuur en geschiedenis. Op 16 februari start het Chinese jaar Huangdi 4716, het Jaar van de Hond. Een dag later wordt het ook in Antwerpen gevierd, in en rond Chinatown en het De Coninckplein.





Leeuwendans

Traditioneel gebeurt dat met leeuwendans en twaalf van die prachtige leeuwenkoppen zijn nu te zien in Permeke. Je ontdekt stap voor stap hoe een leeuwenkop gemaakt wordt.





Joe Choi (38), die al 25 jaar danst bij de Choi Lee Fat Dragon and Lion Dance School stelde de expositie mee samen. "Op Chinees Nieuwjaar komen ook hoe langer hoe meer Antwerpenaars genieten van de leeuwen- en drakendans die dan door Chinatown trekt." (DILA)