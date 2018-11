China Light start onder rustig gesternte Dieter Lizen

30 november 2018

21u47 0 Antwerpen In de Antwerpse Zoo werd vanavond het licht aangeknipt van China Light, het spectaculaire slotevent van het feestjaar 175 jaar Zoo. Het is al de vierde maal dat het van oorsprong traditioneel Chinese lichtfestival de Zoo aandoet, maar dit keer werd alles op maat van de Zoo gemaakt. De openingsavond lokte wel verrassend weinig volk.

Een groot deel van de dierentuin baadde in het magische lichtjesspektakel. Centraal staat het verhaal van de lotusprinses die wil huwen met een soldaat uit het leger van haar vader, maar die door de keizerin het leven zuur wordt gemaakt. De verhaallijn werd door een medewerker van de Zoo geschreven en voor elke scene wordt aan de toegangspoort op lichtgevende doek een volgend hoofdstuk van het verhaal verteld. Een leuke extra, zeker als een echte Chinese danseres plots een traditionele dans opvoert waarbij een vlinder transformeert in de prinses.

De bezoekers verbazen zich over de fijne details in de 71 scenes met meer dan 2000 lichtgevende creaties, wonderlijke schepsels zoals een fenix, tientallen vlinders, lotusbloemen, een sneeuwluipaard en een Chinees paleis. Bijna overal staan mensen even stil om selfies en foto’s te nemen.

Er was wel opvallend weinig volk op de nochtans droge openingsavond. Nergens drukte op de wandelpaden en weinig volk aan de standjes met wok, glühwein en smoutebollen. Dat vond lang niet iedereen erg. “Met die traditioneel Chinese muziek erbij was het best een rustgevende wandeling. Heel erg welkom op vrijdagavond na een drukke werkweek”, zegt Gosia die met haar vriendinnen Maruana en Dorothy en hun kinderen naar de Zoo was afgezakt. “Het was onze eerste keer dat we China Light bezochten en we vonden het echt supermooi. De stukken zien er fantastisch uit en het geeft een heel speciale sfeer, helemaal anders dan de Zoo overdag. Alleen jammer dat de dansen zo kort waren, die waren prachtig en mochten best iets langer duren”.

Wie het spektakel zelf wil zien heeft nog de tijd tot 13 januari 2019.