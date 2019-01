Chemiereus Ineos bouwt twee fabrieken in haven: goed voor 400 vaste jobs, 3.000 tijdens de bouw philippe truyts

15 januari 2019

19u37 0 Antwerpen “Een glorieuze dag. Dit zijn de momenten waar je als burgemeester voor werkt.” Burgemeester Bart De Wever (N-VA) glunderde bij de voorstelling van de grootste investering van de eeuw in de Europese chemie. Ineos bouwt tegen 2024 twee fabrieken in Lillo. Goed voor 400 permanente jobs én 3.000 tijdens de vier jaar durende bouw.

Antwerpen troeft met de mega-investering van drie miljard euro grote concurrent Rotterdam af. Geen wonder dus dat het imposante Havenhuis dinsdag het decor was voor een internationale persconferentie. Je krijgt niet elke dag de rijkste Brit over de vloer. Sir Jim Ratcliffe (66) - vermogen circa 19 miljard euro - stichtte Ineos en bouwde het scheikundige bedrijf in twintig jaar uit tot het 50ste grootste van de wereld met 20.000 werknemers in 24 landen. En het strafste van al: het begon allemaal in 1998 met een vestiging voor 400 werknemers in… Antwerpen.

Natuurlijk haal je het in de zakenwereld niet op emotie. “Er waren hele goede redenen om voor Antwerpen te kiezen”, vertelt Ratcliffe. “Onze excellente relatie met deze stad is de eerste. Hier zijn we groot geworden en hebben we al zes fabrieken. Dan heb je het sterke netwerk van pijpleidingen. Betere verbindingen in de chemie vind je niet in Europa. De concurrentie voor deze investering was hard, maar Antwerpen heeft dit toch met een duidelijke voorsprong gewonnen.”

De grootste van de twee fabrieken is een ‘kraker’: die zet ethaangas om in ethyleen, een basisgrondstof voor de chemie. Zo’n kraker is deze eeuw niet meer op het Europese vasteland gebouwd. Daarnaast komt er ook een fabriek die propaangas omvormt tot propyleen. Dat is dan weer nodig voor de plasticindustrie. Denk aan de bouw, de autosector, de cosmetica en de elektronica.

Welk soort jobs?

Drieduizend mensen zullen de fabrieken bouwen, normaal vanaf 2020 of 2021. Een klus die wordt uitbesteed aan grote internationale consortia. Het invullen van de – minstens – vierhonderd ‘vaste’ jobs nadien (2024) is volgens de chemiefederatie Essenscia sowieso een uitdaging, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt. “Iedereen vist in dezelfde vijver”, zegt topman Frank Beckx. “We gaan meer en meer moeten kijken naar onbenut potentieel: meer vrouwen, meer mensen van vreemde herkomst.” Om het samen te vatten: Ineos zal vooral op zoek gaan naar procesoperatoren, ingenieurs, ploegleiders, pijpfitters, meet- en regeltechnici en onderhoudspersoneel.

De kraker werkt op schaliegas uit de Verenigde Staten. En dat is niet helemaal risicoloos. Zo zal Ineos met argusogen kijken naar wat Europa in de toekomst nog beslist over de import van schaliegas.

Ecologisch

Havenbaas Jacques Vandermeiren verwacht dat de investering een boost zal geven aan de verankering van de industrie in Antwerpen. “We hebben als grootste chemiecluster veel aantrekkingskracht. Ineos zet ook een mooie stap op ecologisch vlak (de kraker wordt de meest milieuvriendelijke die er bestaat, red.). Onze haven is een plek van oplossingen voor de overgang naar duurzame energie.”

Bart De Wever toonde op de grote havenkaart in het Havenhuis ook even de noordkant van het Delwaidedok. Dat heeft een historiek van steenkool en ertsen. “Maar we worden de eerste steenkoolvrije haven van Europa dankzij een Japanse investering in vloeibare chemie.”