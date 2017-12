Chef-kok trakteert daklozen 90 KANSARMEN BELEVEN FIJNE KERST IN RESTAURANT DE PEERDESTAL DAVID ACKE

02u48 2 Klaas De Scheirder De daklozen maken zich op voor een culinair festijn. Antwerpen Voor 90 Antwerpse daklozen was het gisteren al Kerstmis. Met dank aan Mike Vlasman, die zijn restaurant De Peerdestal openstelde voor dak- en thuislozen. Zij konden genieten van een heerlijk diner. "Lovenswaardig", klinkt het.

Het restaurant De Peerdestal nodigde 120 kansarmen en daklozen uit voor een gratis kerstlunch. Tien jaar geleden organiseerde uitbater Mike Vlasman al eens een kerstdiner bij Camiano, een restaurant voor thuislozen en daarna nog twee keer in De Peerdestal. Onlangs mocht de dakloze kok Danny uit het VIER-programma 'Project Axel' op proef meedraaien in de keuken en dat bracht Vlasman opnieuw op het idee om na zeven jaar opnieuw de deuren open te zetten voor mensen die nergens terechtkunnen tijdens de feestdagen.





"Door het programma kriebelde het om de draad terug op te pikken. Een maand geleden zijn we begonnen met alles te organiseren. Redelijk kort dag maar al bij al denk ik dat het zeker en vast geslaagd is", zegt een gelukkige Vlasman. Er kwam zo een negentig man opdagen. "We hadden graag iets meer volk gehad maar uiteindelijk is elke bezoeker die komt, iemand die we gelukkig hebben kunnen maken."





Klaas De Scheirder Een zangeres zorgde tussen de gerechten door voor wat extra sfeer.

Menu van 70 euro

Op het menu niets dan lekkers. "We beginnen met een duo van wildpaté met ajuinconfituur afgewerkt met cressonette, gevolgd door een bisque van grijze garnalen. Als hoofdgerecht is er rundersteak met verse béarnaisesaus met groentjes en frietjes en tot slot een warme appelstaart met een bolletje ijs", vertelt Vlasman. Een menu van toch een zestig tot zeventig euro als je de drank erbij telt. Maar dat is niet belangrijk." Wanneer de gasten binnenkomen, kijken ze een beetje onwennig rond maar eens ze iemand zien die ze kennen, voelen ze zich al snel op hun gemak.





Voor kok Danny is het een heel bijzonder moment. Hij was vijf jaar lang zelf dakloos en staat nu aan de andere kant. "Dit is de plek waar ik hoor te staan. Ik ben altijd een kok geweest. Dat ik nu kan koken voor mijn vrienden en lotgenoten, is heel belangrijk voor mij." En de dak- en thuislozen, die genoten er met volle tuigen van. Antwerpens bekendste dakloze was ook van de partij. "Ik vind dit lovenswaardig. In al mijn jaren dat ik dakloos ben, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Voor ons is dit een moment om te koesteren. De sfeer is gezellig, het is hier lekker warm en het eten is overheerlijk. Blijkbaar is het hoofdgerecht steak? Daar kijk ik enorm naar uit", aldus Louigi.





Goodiebag

Nadien kreeg iedereen nog een goodiebag mee. "We hebben een aantal sponsors gevonden die ons kleine spulletjes hebben geschonken. Er zitten onder andere verzorgingsmiddelen in als tandpasta en een tandenborstel maar ook wat frisdrank en eten. Wat snoep en zelfs eten voor honden en katten omdat daklozen vaak een hond of een kat hebben", vertelt Vlasman.