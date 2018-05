Chef-kok Frederic Chastro niet beste jongste chef ter wereld 16 mei 2018

De Antwerpse chef-kok Frederic Chastro van restaurant S¿ma grijpt naast de titel van 'Beste jongste chef ter wereld'. In de finale in Milaan slaagde hij er niet in door te stoten naar de beste zeven op 21 kandidaten. Chastro, die de Benelux vertegenwoordigde, schotelde de jury een rolletje van Belgisch konijn voor, met orgaanvlees en kleine hersenen, biologisch witloof en een pittige saus op basis van donker bier. Hoewel de jury lovend was, was het niet voldoende om mee te dingen naar de overwinning. Uiteindelijk was het de Japanner Yasuhiro Fujio die als winnaar uit de bus kwam. Hij kon de jury het meeste overtuigen met zijn signature dish 'Across the sea'. (ADA)