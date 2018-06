Chauffeur vrijuit voor dood fietser NABESTAANDEN STELLEN NA SEPONERING NU MOGELIJK STAD AANSPRAKELIJK KRISTOF AERTS & NINA BERNAERTS

15 juni 2018

02u39 1 Antwerpen Negen maanden nadat een truck fietser Boris Lauwers dodelijk aanreed in de Lange Dijkstraat, is het onderzoek van het Antwerpse parket afgerond. De vrachtwagenchauffeur heeft volgens het parket niets strafbaars gedaan. De zaak wordt geseponeerd. De familie bekijkt nu of de stad aansprakelijk kan gesteld worden.

'Niet schuldig': dat is het verdict van het Antwerpse parket ten opzichte van de vrachtwagenchauffeur die de ambtenaar aanreed vorig jaar in oktober. De zaak wordt zonder gevolg geklasseerd en zal niet voor de politierechtbank komen. De familie blijft verweesd achter maar legt zich niet neer bij dat besluit. "Zo'n beslissing te lezen krijgen is natuurlijk onvoorstelbaar moeilijk. Zij zijn het ook niet eens met de motivering van het parket", vertelt Laurent Motelmans, de advocaat die de familie en vriendin van Boris bijstaat.





Schemering

Het ongeluk gebeurde vorig jaar begin oktober, in de Lange Dijkstraat, al langer opgenomen in de lijst met 'zwarte punten'. Het schemerde nog toen Lauwers er 's ochtends op zijn nieuwe elektrische fiets passeerde om naar zijn werk in Merksem te gaan. Het punt met Oranjestraat is ingewikkeld, er komen vijf straten op uit. De stad belijnde de weg al en zette paaltjes maar het mocht niet baten. De truckchauffeur, onderweg naar de werf op de Leien met een volgeladen laadbak, wou de weg oversteken maar zag Boris niet. De beslissing van het parket steunt op het feit dat de vrachtwagen van rechts kwam, en dus in principe voorrang had. Toch zijn er elementen die grondiger onderzocht moeten worden, zegt de familie. "Zij hebben nu het dossier eens grondig bekeken. De chauffeur kwam van rechts maar hij is op het kruispunt wel gestopt en hij heeft gekeken naar het aankomende verkeer. Vermoedelijk heeft Boris dat geïnterpreteerd dat hij mocht oversteken. De chauffeur is dan vertrokken en door een onoplettendheid heeft hij Boris niet gezien. Dan zijn er nog een aantal elementen die vragen oproepen. We vragen dan ook aan het parket om het onderzoek te heropenen en bepaalde zaken grondiger te onderzoeken. De familie wil meer duidelijkheid."





Lauwers was al de tweede fietser die vorig jaar in oktober het leven liet. Dat leidde tot een storm van kritiek op dit stadsbestuur. Die kwam op zijn beurt in november met extra maatregelen om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen. "We bekijken nu of het mogelijk is de stad aansprakelijk te stellen voor het ongeluk. De familie heeft die kritiek en de storm van dichtbij meegemaakt en je kan je inderdaad afvragen of de stad niet mede verantwoordelijk is voor het ongeluk", besluit advocaat Laurent Mortelmans.