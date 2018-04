Chauffeur in opleiding doet containerkraan kantelenw 19 april 2018

In de Antwerpse haven op kaai 913 is gisteren een ongeval gebeurd met een containerkraan.





De chauffeur was nog aan zijn opleiding bezig en zat voor de eerste keer achter het stuur. Zijn straddle carrier ging uit de bocht en kantelde tegen een metalen constructie. De chauffeur, die bovenaan in zijn stuurhut geklemd zat, raakte op eigen kracht tot op de begane grond.





Het reddingsteam van de brandweer hoefde geen hulp te verlenen. Een straddle carrier is ongeveer 13 tot 14 meter hoog. Er kwam wel een ambulance ter plaatse om de dokwerker te verzorgen. (PLA)