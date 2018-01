Chauffeur botst met glaasje te veel op 01 februari 2018

Op de Britselei ter hoogte van het Justitiepaleis van Antwerpen raakten in de nacht van dinsdag op woensdag twee bestuurders gewond bij een verkeersongeval. Tijdens een inhaalmanoeuvre raakte het voertuig op de linkerrijstrook de boord, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor. Hij raakte een boom, probeerde uit te wijken naar rechts en raakte het tweede voertuig in de linkerflank. De bestuurder raakte gewond aan de rug en de knieën en is overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis. De andere bestuurder raakte gewond aan de hand. Na controle door de politie bleek de chauffeur die de controle verloor onder de invloed van alcohol. Volgens een getuige reed hij voor het ongeval al roekeloos. Beide voertuigen moesten worden getakeld. (BSB)