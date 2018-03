Chauffeur (21) vlucht 45 kilometer na Wodca-controle 03 maart 2018

02u41 0

De 21-jarige Issam H. (21) uit Deurne is veroordeeld tot tien maanden cel en 600 euro boete voor gewapende weerspannigheid. Hij had zich in Antwerpen aan een politiecontrole onttrokken en twee agenten bijna aangereden.





De Antwerpse politie wilde op 2 oktober 2016 een BMW controleren tijdens een WODCA-actie. De bestuurder vertraagde eerst, maar drukte dan plots het gaspedaal in, waardoor twee agenten moesten wegspringen om een aanrijding te vermijden.





Tijdens de daaropvolgende achtervolging tot in Turnhout haalde de BMW snelheden tot 200 kilometer per uur. De bestuurder maakte ook plots een noodstop, waardoor de gemotoriseerde agenten alles moesten dichtgooien. De BMW viel uiteindelijk zonder benzine.





Een passagier nam de benen, maar bestuurder Issam H. kon gearresteerd worden. Hij verklaarde dat de wagen van zijn passagier was. Die had hem onder bedreiging van een mes gedwongen om weg te rijden van de controle, omdat hij drugs bij zich had. De rechtbank vond die uitleg totaal ongeloofwaardig.





De verdediging had voor een werkstraf gepleit, maar de rechter vond enkel een celstraf en een boete gepast, gelet op de ernst van de feiten. (PLA)