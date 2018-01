Chauffage kapot? Dan turnen leerlingen zich gewoon lekker warm 02u55 0 Foto Klaas De Scheirder Leerlingen van Sint-Norbertus houden turnoefeningen in de klas om zich warm te houden. Antwerpen Het is bibberen en beven in basisschool Sint-Norbertus in de Groenstraat. Door een verouderde mazoutleiding slaat de verwarming om de haverklap af. Leerlingen krijgen dan maar om het halfuur turnoefeningen om zich op te warmen.

Dinsdag bleven een aantal leerkrachten en leerlingen van de school een uur langer buiten om een statement te maken. De verwarming liet het immers opnieuw afweten en voor de kerstvakantie moesten de leerlingen al twee dagen thuisblijven omdat de verwarming stuk bleek. Het euvel werd toen verholpen, maar maandag stond de hele school opnieuw letterlijk in de kou.





Elektrische vuurtjes

De directie zit met de zaak verveeld, maar zegt dat alle lessen gewoon doorgaan. "Onder meer de scholen Evenaar en Sint-Maria hebben hun deuren voor ons opengezet. Ook in de parochiezaal Sint-Willibrord en buurthuis Cortina volgen momenteel leerlingen van onze school les in warme lokalen", zegt directrice Hilde Coeck. "Een ander deel van de leerlingen krijgt les in eigen lokalen die met elektrische vuurtjes verwarmd worden. Om de leerlingen op te warmen krijgen ze om het halfuur enkele turnoefeningen en de turnlessen zijn niet in uniform maar in gewone, warme kledij."





"Er is wel een oplossing in de maak", zegt Johan Hoyberghs van de raad van bestuur en het overkoepelende KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen). "Donderdag (vandaag, red.) komt er een noodtank met mazout op de speelplaats, met een nieuwe leiding naar de verwarmingsketel. De volledige vernieuwing van de verwarming tot een systeem op gas, zal in de zomer van 2018 gebeuren." In een klaslokaal gelden een minimumtemperatuur van 20°C en een maximumtemperatuur van 30°C. In een gymzaal verricht je zwaarder werk: daar mag de temperatuur zakken tot 12° en maximaal 25°. (DILA)