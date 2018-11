Charline Tyberghein laat ook toeschouwer dromen Dieter Lizen

09 november 2018

Charline Tyberghein, recent nog verkozen tot beste jonge schilder van Europa in de wedstrijd van Komask, stelt met ‘One Trick Phony’ voor de eerste maal solo tentoon bij Next Door in de Leopoldstraat.

De titel ‘One Trick Phony’, een combinatie van ‘One trick pony’ (eendagsvlieg) en ‘phony’ (iemand die zich anders voordoet dan hij werkelijk is), lag voor de hand, zegt Charline. “Ik ben pas afgestudeerd en viel meteen in de prijzen, met alle aandacht die daarbij komt kijken. Maar mag ik me nu een echte schilder noemen, of hebben mensen gewoon schoonheid gezien in twee van mijn werken? Daarnaast probeer ik met trucjes in mijn werk de kijker op het verkeerde been te zetten”.

Op het eerste zicht zijn de beelden inderdaad zo plat als een dubbeltje, maar tegelijk spelen ze op een selectieve manier met diepte, door het gebruik van trompe l’oeil effecten. “Ik ben niet de meest technische schilder, dus bedien ik me graag van dat soort van effecten”, zegt Charline. “Doordat ik dankbaar gebruik maak van donkere kleuren en spraypant krijg ik die diepte erin”.

Zowel in de titels van haar werk zoals ‘Not bad for a human’ (Niet slecht voor een mens) als in de uitwerking ervan zit humor verborgen. Weerkerende objecten zoals een pijp of een treurende paraplu worden herleid tot symbolen en verwijzen naar die andere trompe l’oeil specialist, René Magritte. “Klopt, maar even goed naar beelden of pictogrammen die ik ergens gezien heb”. In het beeld wordt er steeds ook veel niet verteld waardoor de toeschouwer kan er zelf zijn dromen en fantasie op loslaten.

Het verfrissende werk van Charline Tyberghein is nog tot 2 december te ontdekken bij Next Door in de Leopoldstraat 55.