Cellen ontruimd door geurhinder 23 juli 2018

Het cellencomplex van het hof van beroep aan de Waalsekaai moest vrijdagochtend ontruimd worden door geurhinder. Naast de cellen steeg water op uit een afvoerputje waardoor sommige aangehoudenen moesten kokhalzen. Ze werden terug naar de gevangenis overgebracht. "Gedetineerden en veiligheidspersoneel dreigden inderdaad onwel te worden door de penetrante geur", verduidelijkt woordvoerder Tom Hoorens van het hof van beroep.





"De zitting van vrijdag kon ook doorgaan zonder aangehoudenen. Advocaten konden hun cliënten vertegenwoordigen of uitstel vragen wegens overmacht." Er kwam een loodgieter ter plaatse voor herstelling zodat de zitting van vandaag kan plaatsvinden. "Het gebouw is al veertig jaar oud en volledig op", gaat Hoorens verder. "Men spreekt al meer dan twintig jaar over een verhuis naar de Britselei waardoor er onvoldoende geld werd vrijgemaakt voor het gebouw van de hoven van beroep. Het gerechtsgebouw is tot op de draad versleten en het zal niet de laatste keer zijn dat onze werking in het gedrang komt."





(BSB)