CD&V wil mantelzorgpremie in alle districten 18 mei 2018

CD&V wil in elk district een uniforme mantelzorgpremie installeren. Uit cijfers blijkt dat amper 20 procent van de mantelzorgers daar gebruik van maakt en dat in Antwerpen die bedragen per district zelfs verschillen. "Slechts vier van de negen districten hebben vandaag een mantelzorgpremie. Maar ook tussen die premies bestaan verschillen. Als CD&V Antwerpen zien wij deze mantelzorgpremie graag in élk district terugkomen, ook daar waar ze vandaag nog niet bestaat", zegt Nahima Lanjri. In Deurne, Berchem, Hoboken en Wilrijk is er al zo'n premie. "Daarnaast moeten we natuurlijk de Antwerpenaar voldoende informeren over het bestaan van de mantelzorgpremie en er tegelijk voor zorgen dat de procedure om ze aan te vragen eenvoudig blijft. En we moeten zorgen voor een contactpunt waar de mantelzorger terecht kan." Lanjri diende ook federaal een resolutie in om de combinatie mantelzorg en werk te verbeteren, na te gaan hoe de mantelzorger optimaal verzekerd kan zijn voor mogelijke schade tijdens de zorgtaak en hen te betrekken bij de opmaak van zorg- en ondersteuningsplannen.





(NBA)