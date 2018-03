CD&V trekt met jong bloed naar de kiezer 20 maart 2018

Het is Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (30) die de grote schoenen van Van Peel mag vullen en de lijst zal duwen. Verder zijn er nog vier twintigers te vinden in de top 10.

Kris Peeters, Carolien Bastiaens en Nahima Lanjri maakten al de top 3. Met Merksemenaar Sam Voeten (29) op 4, de onbekende Zola Dorjbayar (26) op 6, Soufiane Amrani (29) op 7 en Helena Caluwé op 10, wordt de CD&V puzzel stilaan gelegd. "Ik vind deze plaats een enorme kans en vier twintigers in de top 10 wil toch zeggen dat de partij dat belangrijk vindt. Ik zal de Merksemse lijst ook nog wel steunen maar ik wil mij toch vooral smijten op de stad. Ik ga mij ook specifiek inzetten op gezonde lucht want als nieuwbakken papa van een tweeling wil ik vooral dat mijn kinderen hier gezond kunnen spelen en sporten", zegt Voeten.





Een opvallende nieuwkomer is ook Zola Dorjbayar, een fiscaal juriste met Mongoolse roots. "Als zesjarige ben ik hier beland. Ik heb hier kansen gekregen en die met twee handen gepakt. Ik zet mij ondertussen ook al 10 jaar in voor kansarme kinderen in de stad, onder andere via huiswerkbegeleiding. Het is dat engagement dat me eigenlijk ook naar de politiek heeft gebracht. Ik wil mij verder inzetten en echt iets kunnen betekenen", vertelt ze. Orry Van de Wauwer zal de lijst duwen maar wil ook zijn ambtstermijn in het Vlaams Parlement voortzetten. "Als ik verkozen word, wil ik met plezier gemeenteraadslid worden maar dat geeft me nog voldoende tijd om mijn parlementair werk verder te zetten", klinkt het. (NBA)