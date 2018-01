CD&V trekt kaart jongeren 02u43 0 Antwerpen De christendemocraten trekken met een nieuwe, jongere ploeg naar de kiezer. Er komt zeker één jongere in de top-3. In de top-10 moeten er vier jongeren staan.

CD&V werd na de districtsverkiezingen in 2012 naar de oppositie verwezen door een coalitie van N-VA met het kartel sp.a/Groen. "Er zijn betere samenwerkingen denkbaar", haalt lijsttrekster en ex-schepen Sonja De Meyer uit. "Als je twee tegenpolen als N-VA en Groen samenzet, moet je niet schrikken dat er voortdurend ruzie wordt gemaakt en een sterke visie voor Merksem uitblijft. Een voorbeeld daarvan was de fietsveiligheidscommissie die op een flop uitdraaide." Volgens De Meyer trekt het bestuur te vaak de paraplu open voor werken waarvoor het district niet bevoegd is. "Kijk naar de tijdelijke, onveilige fietsbrug. Of de afstemming van de werken in Merksem. Ook het schrappen van buslijn 650 door de Nieuwdreef kon niet worden tegengehouden."





'Junior Team'

Met het 'Junior Team-voorstel' wil CD&V de jeugd échte inspraak geven in het beleid. "Jeugd, sport en cultuur worden vanaf 2019 volledig toegewezen aan de districten. Laat dit gepaard gaan met de nodige middelen en meer mensen", aldus De Meyer.





Eén van de aanstormende jongeren is Pieter De Cock (24). Hij focust zich op fietsbeleid en zal een hoge plek krijgen op de lijst. De vraag is ook welke rol Sam Voeten, momenteel woordvoerder van de CD&V Kamerfractie, zal spelen. Hij wordt getipt in de top-5 van de CD&V-lijst in de stad Antwerpen. (PHT)