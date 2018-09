CD&V-lid: "Hypocriet om Russen niet terecht te wijzen" 07 september 2018

02u48 0 Antwerpen Vlaams parlementslid en CD&V-lijstduwer Orry Van de Wauwer neemt het Antwerpse stadsbestuur (partijgenoot Marc Van Peel inclusief) zwaar op de korrel omdat de Russische delegatie woensdag niet werd terechtgewezen voor de schending van holebirechten in eigen land.

Het stadsbestuur ontving woensdag een 40-koppige delegatie uit Sint-Petersburg in het Rubenshuis. Het is geweten dat Rusland holebirechten aan zijn laars lapt. Eerder dit jaar werden in Sint-Petersburg 25 activisten opgesloten. Ook de Pride is er verboden.





In aanloop naar de Antwerp Pride stelden N-VA-schepenen Ludo Van Campenhout en Fons Duchateau dat ze de delegatie hierover een 'duidelijk signaal' zouden geven. Echter, tijdens de gesprekken met de Russen woensdag werd het onderwerp helemaal niet aangeraakt.





"De houding van de N-VA getuigt van pure hypocrisie", aldus Van de Wauwer, fervent voorstander van LGBT-rechten. "De woorden die de schepenen tijdens de Antwerp Pride spraken waren duidelijk enkel gericht aan het publiek van de Pride en niet aan de delegatie uit Sint-Petersburg."





Havenschepen Marc Van Peel, Van de Wauwers' partijgenoot, was woensdag eveneens aanwezig in het Rubenshuis. Ook hij hield de lippen stijf op elkaar. "Dat betreur ik ten zeerste", zegt Van de Wauwer. "Maar er is een verschil: Marc heeft nooit uitspraken over dit onderwerp gedaan, N-VA wel. Marc is trouwens ook geen kandidaat meer voor de komende verkiezingen." (BJS)