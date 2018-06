CD&V kiest voor jonge lijsttrekkers 25 juni 2018

De top-3 van CD&V voor de lijst van het district Antwerpen is bekend. De partij trekt de jongerenkaart. Kopman is Jan Braeckmans (29), advocaat en districtsraadslid. Annelies Thoelen (31), een specialiste in cultuurbeleid, staat op de tweede plaats. Districtsraadslid Dirk Vanlommel, een gepensioneerd ondernemer, is nummer drie. Vicepremier Kris Peeters duwt de districtslijst. CD&V zit sinds 2012 in de oppositie. "We willen mee besturen in de volgende legislatuur", zegt Kris Peeters. "We gaan meer inzetten op burgerparticipatie en geven voorrang aan warme buurten, waarin mensen zich thuis voelen." (PHT)