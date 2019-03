CD&V hekelt communicatie over bewonersparkeren: “Het zou schandalig zijn om inwoners door nalatigheden van de stad nu te straffen” BJS

29 maart 2019

16u20 1 Antwerpen Oppositiepartij CD&V noemt de communicatie over het bewonersparkeren gebrekkig en roept het Antwerpse stadsbestuur op om bewoners die een parkeervergunning moeten aanvragen, maar dat nog niet deden, niet te beboeten.

Vanaf 1 april verandert er heel wat voor het parkeerbeleid in Antwerpen. In de zone buiten de Singel, de 20ste-eeuwse gordel, wordt grotendeels bewonersparkeren ingevoerd. De stad wil zo de parkeerdruk voor bewoners verlagen. Inwoners die in hun straat en de nabije omgeving kosteloos willen (blijven) parkeren, moeten hiervoor een parkeervergunning aanvragen.

“Helemaal de mist in”

“De communicatie van de stad loopt helemaal de mist in”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Sam Voeten. “De inwoners kregen op geen enkel moment een brief met de nodige info. Het zou schandalig zijn om hen door nalatigheden van de stad nu te straffen.” De christendemocraten vragen een snelle rechtzetting en eist dat de handhaving voorlopig ‘on hold’ wordt gezet.

“Alle betreffende bewoners kregen hierover de afgelopen maand ook al een flyer in de bus”, countert het stadsbestuur. “Begin april volgt opnieuw een flyer met een kaart van hun bewonerszone en de belangrijkste info over de nieuwe situatie. Ook de volgende weken zal de stad verder blijven informeren. Ondernemingen, handelaars en scholen die gevestigd zijn binnen de zones krijgen begin april een poster toegestuurd. Die kunnen ze uithangen om hun bezoekers op de hoogte te brengen van de veranderingen.”