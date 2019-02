CD&V’ers Nahima Lanjri en Orry Van de Wauwer op verkiesbare plek philippe truyts

18u13 0 Antwerpen Antwerpenaren Nahima Lanjri en Orry Van de Wauwer (CD&V) hebben verkiesbare plaatsen gekregen op de modellijsten voor de stembusslag in mei. Lanjri (51) staat tweede op de Kamerlijst, Van de Wauwer (30) vierde voor het Vlaams parlement. Beiden zetelen daar momenteel al.

Lijsttrekkers Koen Van den Heuvel (Vlaams) en Servais Verherstraeten (Kamer) maakten een en ander vrijdag bekend in Zandhoven. Op de Vlaamse lijst zijn Tinne Rombouts uit Hoogstraten en Katrien Schryvers uit Zoersel bekende gezichten op 2 en 3. Kalmthoutenaar Jef Van den Bergh staat derde voor de Kamer.

Voor Caroline Bastiaens is géén topplaats weggelegd. Zij zat van 2014 tot 2017 in het Vlaams parrlement en was tot december ruim twee jaar Antwerps schepen.