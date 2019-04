Cast van Ketnet-hit #LikeMe bezoekt Mediamarkt Wilrijk Jan Aelberts

14 april 2019

11u35 0 Antwerpen De cast van Ketnet-hit #LikeMe heeft gisteren acte de présence gegeven in de Mediamarkt in Wilrijk. De acteurs gingen met hun jonge fans op de foto.

#Likeme is het nieuwe paradepaardje van Ketnet. In elke aflevering zingen de acteurs bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers zoals ‘Lichtjes van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen. Jongeren kunnen dankzij het programma kennismaken met de Nederlandstalige klassiekers uit de tijd van hun ouders. Gisteren konden ze ook kennismaken met de acteurs. Een grote groep jongeren trok daarvoor naar de Mediamarkt in Wilrijk. De cast maakte tijd om met iedereen die dat wilde op de foto te gaan.