Cartoons tonen overreden fietser 'BLOEDERIGE' AFFICHECAMPAGNE VRAAGT FIETSVRIENDELIJKER BELEID DIETER LIZEN

03u05 1 Foto Klaas De Scheirder De opvallende affiche met de overreden fietser. 'Maak plaats' is de naam van de actiegroep achter de campagne. Antwerpen De stad Antwerpen krijgt weeral de wind van voren voor haar verkeersbeleid. De actiegroep 'Maak Plaats!' hing woensdagnacht aan 200 fietsonveilige plaatsen in de stad ironische cartoons met een overreden fietser op. "De stad duidt fietsers aan als schuldigen voor hun eigen onveiligheid", zegt de protestgroep. Met nieuwe acties wil ze haar onvrede over het mobiliteitsbeleid verder onderstrepen.

De Meirbrug, het kruispunt Wolstraat-Minderbroedersrui, het Sint-Jansplein of de Kroonstraat, het zijn stuk voor stuk plekken waar het onveilig fietsen is en waar de affiches opdoken. De opvallende cartoon van Maak Plaats toont een fietser die overreden werd door een auto met daarboven de slogan 'Met de fiets was u er al geweest'. Niet iedereen had de dubbele bodem van de affiche meteen begrepen. De uitroep 'Maak Plaats!' werd op sociale media al snel opgevat als een oproep van 'die hard automobilisten' aan fietsers om baan te ruimen. De organisatie Maak Plaats verspreidde daarop zelf een persbericht.





"Wij zijn een groeiende groep mensen die dezelfde bezorgdheden deelt rond mobiliteit. Dat gaat van bezorgde grootouders met fietsende schoolkinderen, mensen die naar het werk fietsen en anderen die het openbaar vervoer gebruiken", zegt Steffi De Ridder namens Maak Plaats. "We willen het debat niet polariseren. We eisen de publieke ruimte terug van koning auto, maar dan moeten er wel betere alternatieven voor de auto komen."





De actievoerders kondigen meteen aan nog meer ludieke acties te gaan organiseren. "We willen een leefbare stad, waar fietsers en voetgangers recht hebben op veilig verkeer en een infrastructuur die naam waardig. Waar de stad duidelijke keuzes maakt in die zin. Dat doe je niet door nog meer kostelijke ondergrondse parkings aan te leggen in het stadscentrum. Ook bij de herinrichting van nieuwe verkeersaders gaat het van kwaad naar erger, kijk maar naar de Paardenmarkt. Ook het openbaar vervoer moet beter als het een aanvaardbaar alternatief voor de auto wil worden: voldoende aanbod, stipter en een betere communicatie tussen De Lijn en de reiziger."





Conflictvrij kruispunt

Dat de stad bovendien het asociale gedrag van fietsers bestraffen als een prioriteit ziet, kan er niet in bij De Ridder. "Het is immers vaak de gebrekkige infrastructuur die fietsers dwingt overtredingen te plegen. Het feit dat uit onderzoek blijkt dat op conflictvrije kruispunten tot 40 procent minder ongevallen gebeuren lijkt er niet meer toe te doen."





"Maak Plaats! wil de druk hoog houden om het thema, los van electorale belangen en timing, bovenaan de agenda te houden en blijft de luis in de pels van dit stadsbestuur tot het plaats maakt voor een beter fietsbeleid", zo besluit het collectief.





Schepen van Mobiliteit Koen Kennis kon nog niet reageren op de affichecampagne.