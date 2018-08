Caroline Bastiaens "vergeet" vermogen aan te geven 16 augustus 2018

In ons land hebben 72 politici en hoge ambtenaren hebben hun vermogensaangifte niet ingediend bij het Rekenhof. Onder hen ook Antwerps schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V).





"Politici moeten hun vermogensaangifte niet elk jaar doen, enkel als ze een nieuw mandaat opnemen of stopzetten. Vorig jaar was ik nog tot juli Vlaams parlementslid. Vandaar dat ik mijn vermogen in dat jaar moest aangeven", zegt Caroline Bastiaens. "Ik ben dit echter volledig vergeten. Intussen heb ik dit zelf rechtgezet. De omslag is verstuurd per aangetekende zending. Tegen eind van de week moeten ze het op de betrokken diensten ontvangen." Van alle politieke mandatarissen, hebben er vorig jaar 145 Belgische politici nagelaten een mandatenlijst in te dienen bij het Rekenhof. Koen Kennis blijft de mandatenkampioen onder Vlaamse politici met 18 betaalde postjes in 2017. Intussen heeft hij daar zelf al in gesnoeid en heeft hij nog 12 betaalde mandaten. (DILA)