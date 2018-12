Carl Asaert is de Sjoe van Antwerpen ADA

03 december 2018

Carl Asaert van Werkgroep Antwerpen Toegankelijk mag zich de Sjoe van Antwerpen noemen. Naar aanleiding van de Dag voor Mensen met een Beperking deelt de stad de prijs uit aan iemand die zich verdienstelijk inzet voor mensen met een beperking. Als docent aan de architectuurschool van Antwerpen was Carl al jaren bezig met het ontwerpen van toegankelijke gebouwen. “Ik leerde mijn studenten rekening te houden met mindervalide mensen bij het ontwerpen van gebouwen. Na mijn pensioen in 2011 heb ik dat voortgezet. Niet omdat ik moest maar omdat ik dat heel graag doe. Het is een passie geworden”, vertelt de Sjoe van Antwerpen.

Op de goede weg

Volgens Carl is er nog heel wat werk aan de winkel in Antwerpen. Vooral het openbaar domein laat nog te wensen over. “Er zijn nog heel wat oudere straten in Antwerpen waar rolstoelgebruikers zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Maar we zijn op de goede weg. Het stadsbestuur vraagt regelmatig naar onze aanbevelingen.” Dat Carl nu de sjoe is, vindt hij zelf te veel eer voor zichzelf. “Ik denk dat er mensen zijn die dat meer verdienen maar als deze prijs meer aandacht teweegbrengt voor de problematiek, dan ontvang ik die prijs graag,” lacht de man.