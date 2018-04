Caravan zoekt overnemer 09 april 2018

Caravan, het gekende restaurant op 'den Dam' staat op overnemen. De drie zaakvoerders nemen met pijn in het hart afscheid. "We zijn negen jaar geleden met dit avontuur begonnen, toen als een van de eersten op het Damplein, maar we zijn alle drie creatieve mensen en we zijn wel toe aan een nieuwe uitdaging", vertelt Johan, één van de eigenaars. "Bovendien zijn we ook allemaal net aan gezinsuitbreiding begonnen. We zijn nu op zoek naar een overnemer maar er is geen haast bij. We blijven het met plezier doen." (NBA)