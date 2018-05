Caravaggio op bezoek in M HKA 01 juni 2018

02u38 0 Antwerpen Het M HKA is de komende maanden een topwerk rijker. In het kader van Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert, is 'De Geseling' van de Italiaanse kunstenaar Caravaggio toegekomen.

Antwerpen heeft een meesterwerk op bezoek. Gisteren kwam 'De Geseling', een monumentaal kunstwerk van de Italiaanse barokschilder Caravaggio (1571-1610), aan in het M HKA.





Het was kunstenaar Luc Tuymans die het werk van Napels naar de Scheldestad haalde in het kader van Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert. Tuymans is curator van de tentoonstelling Sanguine/Bloedrood waartoe de Caravaggio behoort. In een grote houten kist werd het schilder vervoert tot in de zaal van het museum. Zes mensen waren nodig om de kist te open en het doek van enkele miljoenen euro's te verschoon te halen. Nadien werd het zorgvuldig op een tafel gelegd. Experten onderzochten het schilderij nadien om zeker te zijn dat het transport het schilderij niet beschadigd heeft. Zowel Tuymans, schepen Caroline Bastiaens en de genodigden om dat moment mee te maken, waren onder de indruk van de schoonheid van het schilderij dat nadien zijn vaste plek kreeg in het museum. Tuymans wil met deze tentoonstelling de spanning tussen topwerken uit de barokperiode en hedendaagse kunstenaars onderzoeken.





De tentoonstelling loopt nog tot 16 september. (ADA)