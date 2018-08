Cannabisplantage ontdekt bij appartementsbrand in Antwerpen VTT

17 augustus 2018

08u40

In de Lammekensstraat in het Antwerpse district Borgerhout is een dakappartement vanochtend volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden, maar brandweer en politie troffen na het blussen wel een cannabisplantage aan in het pand. Of die ook aan de oorzaak van de brand lag, is niet bekend.

Toen de brandweer vrijdagochtend omstreeks 6.45 uur opgeroepen werd en ter plaatse snelde, steeg de rook van de brand boven het gebouw uit en bleek de bovenste verdieping al niet meer te redden. De brandweer kon het pand ook niet meteen betreden, maar uiteindelijk bleken er zich geen slachtoffers binnen te bevinden. Het getroffen gebouw liep ernstige schade op en is onbewoonbaar verklaard. Een aanpalend pand waar het vuur op de dakgoot was overgeslagen, kon gevrijwaard worden.