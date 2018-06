Cannabisbende opgerold en opgepakt 16 juni 2018

De recherche van Lier heeft samen met het gerecht in Mechelen een drugsbende opgerold.





Drie verdachten zitten in de cel, een werd vrijgelaten onder voorwaarden.In april ging de bal aan het rollen. De recherche van de politie Lier kreeg een man uit Edegem in het vizier.





"Vanuit zijn woonplaats stuurde hij koeriers aan om drugs te leveren op afgesproken plaatsen in de Antwerpse regio en specifiek in het Mechelse", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse Parket. De bende ging zeer professioneel te werk. Gaandeweg kwamen vijf verdachten in het vizier. Afgelopen woensdag viel de politie binnen in verschillende woningen in Lier, Berchem, Edegem en Tremelo. "Er werd naast materiaal van een ontmantelde plantage ook nog ruim een kilogram aan marihuana gevonden", gaat parketwoordvoerster Claessens verder.





"Verder werd er ook nog 5.091 XTC-pillen, twintig gram hasj, 131 gram cocaïne en 4.477 euro aan cash geld aangetroffen." Alle vijf verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter, vier werden aangehouden. Het gaat om een man (21) uit Lier, een Antwerpenaar (29), een 33-jarige man uit Edegem en een man (25) uit Heist-op-den-Berg. "Buiten de man uit Heist, werd iedereen opnieuw naar de cel gebracht. De 25-jarige kreeg voorwaarden opgelegd", besluit Claessens.





