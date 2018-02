Camille Huysmans herdacht 24 februari 2018

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Camille Huysmans' dood op 25 februari 1968, wordt hij deze maanden verschillende keren herdacht. Er vinden onder meer lezingen, een geleide wandeling, een expo en een bloemenhulde plaats. Huysmans was een Vlaamsgezinde socialist die ijverde voor de vernederlandsing van de Universiteit Gent en stond bekend als een vurig antifascist. Hij bleef tot kort voor zijn dood politiek actief en probeerde zelfs in 1965 nog herverkozen te raken. De herdenkingslezingen - elke vrijdag van mei - bespreken telkens een ander aspect van de veelzijdige Huysmans. Er komt ook een publicatie van brieven van Huysmans. Zondag op zijn sterfdag, is er een bloemenhulde aan zijn standbeeld in de Camille Huysmanslaan. (NBA)