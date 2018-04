Cafébaas Kid Van Thienen bedwingt Marathon des Sables 16 april 2018

02u40 0

"En nu een marathon op Antarctica!" De honger naar bovenmenselijke prestaties is niet gestild bij Kid Van Thienen (58), de bekende cafébaas van het Rhythm 'n' Blues Kaffee op de Antwerpse Grote Markt. Zaterdag haalde hij de finish van de waanzinnige Marathon des Sables in Marokko.





Sinds Tom Waes de 254 kilometer in de woestijn bedwong, is de Marathon des Sables ook hier een mythe. "Het is met niets te vergelijken", reageert Kid Van Thienen vanuit Marokko. En hij is wat gewend. Zo liep hij al 45 internationale marathons, onder meer die over de Chinese Muur. Maar zes marathons op rij? "Lopen, stompen, kruipen: de eerste dag denk je al waar je in godsnaam aan begonnen bent. Je sleurt een rugzak van 18 kilogram mee, je kunt je nooit wassen, in de zon is het 50 graden. En de vierde etappe was het nachtje door. Maar alle 8 man van ons team heeft het gehaald. De mails van het thuisfront die je 's avonds leest, helpen je ermee door." Vandaag vliegt Van Thienen terug naar ons land. (PHT)