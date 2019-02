Café ‘t Mestputteke is eerder ‘waterputteke’: horecazaak stroomt bij elke regenbui vol na heraanleg Herentalsebaan Dieter Lizen

20 februari 2019

17u05 0 Antwerpen Maggie Coymans en Theo Deckers zitten met hun handen in het haar: sinds de Herentalsebaan vernieuwd is, loopt hun café ‘t Mestputteke, dat 8 centimeter lager ligt dan het voetpad, helemaal onder.

De vernieuwing van de Herentalsebaan in Deurne zorgt voor waterproblemen bij het bekende café ‘t Mestputteke. Elke keer wanneer het flink regent, stroomt het water via de dorpel het café binnen. “Mijn dochter was bij de heraanleg van de Herentalsebaan al gaan reclameren bij de werklui, omdat de straat nu afwatert richting onze zaak, maar daar is niets van gekomen”, zegt Maggie Coymans die de herberg al 34 jaar uitbaat.

Tot 5 centimeter

“De herberg aan de splitsing met de Boterlaarbaan bestaat al sinds 1840. Vroeger waren er nooit problemen, maar sinds de heraanleg is het hier dweilen met de kraan open. Al zeker vier keer stond er zo’n 4 tot 5 centimeter water over de hele zaak als we ‘s morgens aankwamen. We kuisen het café elke avond, maar als het hard regent ‘s nachts staat er om 6 uur steevast terug een laag water in de zaak en kunnen we opnieuw beginnen.”

De vaste klanten steken wel eens de handen uit de mouwen met emmers en vuilblikken, maar als het ‘s nachts gebeurt, staan Maggie, haar man Theo Deckers en hun dochter er alleen voor om de zaak voor opening om half zeven droog te krijgen.

Afwachten

Volgens Theo liep het al mis bij het gieten van het beton bij de heraanleg van de Herentalsebaan. “Ik zag bij de aanleg hoe arbeiders met aftrekkers de overgebleven specie in twee regenwaterkolken voor onze zaak keerden. Net over die twee kolken stroomt het regenwater nu gewoon overheen als het hier hard regent. Die derde kolk voor de deur kan het water niet allemaal slikken, met alle problemen van dien”, zegt Theo. “Bon, ze zijn die kolken wel al komen nakijken. Hopelijk is het daarmee opgelost. We zullen het zien bij de volgende stortbui. Ik had ook al voorgesteld bij de heraanleg om voor onze dorpel een roostertje met extra afvoer in te werken in het trottoir, maar daar is niets mee gebeurd.”

De stad en het district zijn niet op de hoogte van de problemen. Riolink heeft volgens hen net een extra kolk geplaatst om wateroverlast aan de hoek met de Boterlaarbaan te voorkomen.