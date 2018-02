Café 't Keteltje mag toch openblijven 16 februari 2018

02u33 0 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep heeft definitief beslist dat het beruchte café 't Keteltje in het Schipperskwartier niet dicht moet. Het Openbaar Ministerie wilde de zaak twee jaar laten sluiten omdat een minderjarige Nigeriaanse prostituee er in 2016 klanten ronselde.

De zaak van 't Keteltje is een uitloper van een groot onderzoek naar Nigeriaanse pooiers. Ze ronselden in Afrika minderjarige meisjes om hen via een barre tocht over de Middellandse Zee naar het Italiaanse eiland Lampedusa te smokkelen. Vandaaruit ging het via Milaan en Parijs naar Antwerpen, waar ze in het prostitutiemilieu terechtkwamen.





Het Antwerpse hof van beroep veroordeelde pooiers Luke M. (35) en Mercy J. (36) wegens mensenhandel en seksuele uitbuiting. Ze kregen respectievelijk 5 jaar cel en 30.000 euro boete en 7 jaar en 18.000 euro boete. Luke M. bood de meisjes, onder wie minstens twee 17-jarigen, aan via advertenties op websites. De slachtoffers moesten de helft van hun geld afstaan aan Luke M. of bendeleidster Mercy J. De bende dreigde er ook mee om voodoorituelen te gebruiken, om de meisjes onder de knoet te houden.





Café 't Keteltje in de Oudemansstraat raakte in de rechtszaak verwikkeld omdat een 16-jarig slachtoffer verklaarde dat ze door Mercy J. was opgedragen om in het café te gaan werken. Volgens het Openbaar Ministerie waren de uitbaters op de hoogte van de prostitutieactiviteiten en werd waarom de sluiting van het café geëist. Het hof heeft nu definitief beslist dat 't Keteltje open mag blijven. "Het is niet aangetoond dat de uitbaters van café 't Keteltje wisten dat een Nigeriaans slachtoffer van de organisatie zich in het café prostitueerde. De reputatie die 't Keteltje zou hebben, staat los van deze zaak." (BJS)