Café Stadion in nieuw jasje 21 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Het bekende Café Stadion in de Stadionstraat in Wilrijk is in een nieuw jasje gestoken. "Het kon ook wel een opknapbeurt gebruiken," zegt de nieuwe uitbater Fatih.

Het café werd volledig gestript. De elektriciteit werd vernieuwd, het sanitair werd veranderd en de vloer kreeg nieuwe tegels. Ook het plafond werd aangepakt. Resultaat is een nieuw fris café met een modernere uitstraling.





"Voor de rest blijft alles hetzelfde. Iedereen is nog steeds welkom voor een frisse pint," lacht Fatih. Gisteren werd het nieuwe uithangbord opgehangen. "De naam is wijd en zijd bekend, dus die blijft ook behouden," aldus Fatih. De eerste klanten reageerden volgens hem heel positief op de nieuwe look. Binnenkort wordt ook het terras aangepakt en komt er nieuwe buitenverlichting. Café Stadion is erg populair bij de Beerschot Wilrijksupporters. Het café is eigendom van de familie van de overleden sterke man Marc Steenackers. De ouders van Marc en vriendin Jess openden het café afgelopen weekend in intieme kring. (ADA)