Café op Gitschotellei moet dicht: binnenkoer bezaaid met peuken en verpakkingen van cannabis BJS

15 maart 2019

16u06 0 Antwerpen Het Antwerpse schepencollege heeft vandaag het besluit van de burgemeester bevestigd om café Las Vegas aan de Gitschotellei te sluiten. De zaak blijft gedurende twee maanden, vanaf 18 maart tot en met 17 mei, gesloten wegens illegale feiten.

Toen de politie tijdens een controle het café binnenkwam, was er niemand aanwezig in de zaal zelf of achter de toog. Vanaf de binnenkoer die achter het café ligt, kwamen een vijftal personen binnen. Op de binnenkoer stonden nog een vijftal personen en in een gebouw dat achter de binnenkoer ligt, zaten nog zes mensen. Zowel op de binnenkoer als in het gebouw achteraan was een typische geur van cannabis merkbaar. Het gebouw achteraan was niet wettelijk in orde als rokersruimte. Bij controle van de aanwezige personen bleek dat één persoon cannabis bijhad.

Hierop werd de zaak doorzocht met een drughond. In het achterliggende gebouw werden hoeveelheden hasj en cannabis gevonden, half opgerookte joints, verpakkingen met resten cocaïne en cannabis, en een grinder met restanten cannabis. De grond van de binnenkoer lag volledig bezaaid met peuken en verpakkingen van cannabis. In het café zelf en in de ruimte met gokautomaten werden nog twee gsm’s – waarvan één met onleesbaar simkaartnummer – gevonden, zakjes met restanten cannabis, één niet aangestoken joint, kruimels van marihuana en hasj, en attributen voor het gebruik van cannabis zoals lange blaadjes en filtertips.