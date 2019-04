Café Mombasa in extase: “Onze Victor is de snelste renner ter wereld. Ter wereld, dat heb je goed gehoord”

In Café Mombasa in Borgerhout keken maandagavond tientallen supporters nagelbijtend toe hoe de Antwerpenaar het record van Bradley Wiggins verpulverde BJS

16 april 2019

19u56 1 Antwerpen Victor Campenaerts (27) heeft maandagvond wielergeschiedenis geschreven. In café Mombasa in Borgerhout, het café van Victors nonkel Bob, keken tientallen supporters nagelbijtend toe hoe de Antwerpenaar het record van Bradley Wiggins verpulverde.

“Waarom in godsnaam staat er geen groot scherm op het Moorkensplein”, zegt een toeschouwer om iets voor zessen tegen een vriend. En gelijk heeft hij: Café Mombasa, waar de tijdrit van Victor - ‘Vocsnor’ voor de vrienden - op groot scherm wordt uitgezonden, zit eivol. Ook buiten op het terras, waar een tv-scherm is geplaatst, is het drummen geblazen.

Om klokslag zes uur begint Campenaerts in het Mexicaanse Aguascalientes aan zijn poging om het werelduurrecord van de tabellen te fietsen. “Als Campenaerts in zijn opzet slaagt, dan wordt hij de vierde Belg ooit die een werelduurrecord realiseert”, zegt Niko Sempels. “De huidige recordhouder, voormalige tourwinnaar Bradley Wiggins, reed zijn prestatie (54,526 km/u, red.) vier jaar geleden bijeen op een wielerbaan in Londen. In minder goeie omstandigheden. Ik heb er dus goede hoop op.”

Campenaerts begint straf. Na tien kilometer heeft hij al vier tellen voorspong op Wiggins. Daarna houdt hij een strak tempo aan. Halfweg de race heeft Campenaerts al een bonus van zo’n 16 seconden bij elkaar gefietst. “En zijn rondjes blijven heel constant”, zegt een opmerkzame supporter. “Let trouwens op zijn stijl: als een kat zit hij op zijn fiets. En Victor blijft ook netjes binnen de lijntjes van de piste.”

Anders dan bij Wiggins, die tegen het einde een beetje stilviel, is het verval bij Campenaerts tien minuten voor het einde beperkt. “Victor, Victor, Victor”, roepen supporters op het caféterras. En dan weet iedereen stiekem dat hij het gaat halen. Campenaerts perst er nog eens alles uit en sloopt met een uitslag van 55,089 km/u de magische grens van 55 kilometer.

In Café Mombasa klinkt luid gejoel. En een kleine minuut later – het tv-scherm heeft een beetje vertraging – wordt ook op het terras gejuicht. Meteen luidt het caféteam van ‘de Mombasa’ de bel. Het signaal voor … gratis Duvel en sandwiches met kaas en hesp.

“Dit is een ongelofelijke prestatie”, zegt Marianne, de moeder van Victor. “Ik durf zelfs te beweren: wat Victor heeft klaargespeeld, is lastiger dan een bevalling. En ik kan het weten, want ik maakte er al eens een moeilijke mee (lacht). Ik ben zo fier. Omdat ik weet dat Victor het dubbel en dik verdient. Al jaren aan een stuk doet hij opofferingen voor zijn sport.”

Café Mombasa is al sinds 2011 het supporterslokaal van Victor Campenaerts, die in Hoboken opgroeide. In het verleden reden zijn supporters er wedstrijdjes op de rollen. Telkens gingen opbrengsten van die benefiets naar zijn wielersport. Nu Victor prof is, wordt elke wedstrijd die hij rijdt er uitgezonden. Zo liep Café Mombasa eind september ook al eens vol. Toen pakte Campenaerts brons op het WK wielrennen in Innsbruck. “Maar dit is véél specialer”, zegt mama Marianne. “Onze Victor is de snelste renner ter wereld. Ter wereld, dat hoor je goed.”