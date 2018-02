Café Köln failliet 10 februari 2018

Café Köln, de bekende bruine kroeg op de Stadswaag, is door de Antwerpse rechtbank van koophandel officieel failliet verklaard. De eigenaar van het pand is op zoek naar een overnemer. Café Köln werd in de jaren vijftig geopend door een Duitse uitbaatster. Wegens het rokerige interieur en haar echte stamgasten was de bruine kroeg jarenlang een begrip op de Stadswaag. De jongste jaren kreeg café Köln het moeilijk: de populariteit van de Stadswaag als uitgaansgelegenheid ging zienderogen achteruit, het rookverbod in de horeca werd ingevoerd en de vaste stamgasten stierven uit. De uitbater besliste in november vorig jaar om de deuren van de zaak gesloten te houden. Deze week werden de boeken neergelegd. De rechtbank stelde een curator aan maar die onderneemt naar eigen zeggen geen actie. "De huurovereenkomst is opgezegd en de sleutels zijn overhandigd. Het is aan de eigenaar van het pand om een overnemer te vinden." (BJS)